Milan, trattativa in corso col Lione per Paquetà: i dettagli

Lucas Paquetà non fa parte dei giocatori partiti alla volta di Dublino per la prima trasferta stagionale contro lo Shamrock Rovers. Secondo quanto rivelato da Daniele Longo di calciomercato.com, il motivo è una trattativa in corso tra Milan e Lione per il trasferimento del brasiliano in Ligue 1. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare alla trattativa, resta da trovare la giusta intesa tra i due club

