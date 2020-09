Milan-Vicenza 5-1: il racconto della terza amichevole estiva

Il Milan vince anche la terza amichevole stagionale sul campo di Milanello, battendo il Vicenza con rotondo 5-1 mostrando buoni progressi sotto l’aspetto fisico in vista dell’inizio di stagione che vedrà impegnati i rossoneri nei preliminari contro lo Shamrock Rovers. Primo tempo giocato ad alta intensità dalla squadra di Pioli. Sugli scudi Samu Castillejo che si rende protagonista grazie ad una pregevole doppietta: prima trova il vantaggio grazie ad un preciso diagonale sul secondo palo, poi sigla il 3-0 battendo il portiere ospite dal limite dell’area piccola, dopo aver raccolto l’ottimo suggerimento di Theo Hernandez. Nel mezzo, il raddoppio lo firma Lorenzo Colombo, da corner, con una bella girata di mancino. Da segnalare le buone condizioni di Calabria, Bennacer nonostante i pochi allenamenti nelle gambe, oltre alla bella prestazione di Daniel Maldini in campo per 90′ minuti.

Nella ripresa il ritmo rossonero cala e viene fuori anche il Vicenza, che riesce a trovare la rete del 3-1 grazie a Guerra e sfiora il 3-2 con una traversa di Pontisso. Il Milan però si ricompone e trova la quarta rete con Brahim Diaz, al suo primo centro in maglia rossonera, al termine di una bella triangolazione con Lucas Paquetà. Nel finale Luca Stanga, giovane difensore classe 2002, arrotonda ulteriormente il risultato portando a cinque le reti milaniste di questo test amichevole. Il più positivo dei subentrati nella ripresa non può che essere Pierre Kalulu, che sta mostrando un’ottima gamba e anche una certa disciplina in fase difensiva. Il Milan effettuerà l’ultima amichevole domenica contro il Brescia, prima di concentrarsi definitivamente sull’inizio di stagione in Europa League e in Campionato.