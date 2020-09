Milenkovic tra Milan e Inter: ma la Fiorentina non fa sconti

Milenkovic continua ad essere il sogno proibito di Milan e Inter. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il serbo non ha intenzione di rinnovare il contratto la Fiorentina e vorrebbe lasciare Firenze. Sulle sue tracce proprio le due milanesi, che da settimane continuano a parlare con l’agente del giocatore Fali Ramadani ma non riescono a convincere Commisso.

L’Inter vuole il difensore come sostituto di Skriniar in caso di partenza in direzione Tottenham. Il Milan, dal canto suo, ha fatto sapere che vorrebbe acquistare Milenkovic ma non alle condizioni dettate dalla Viola. La situazione rimane aperta e da qui fino a fine mercato può succedere di tutto.