Serge Aurier è l’obiettivo del Milan per la fascia destra. Il terzino del Tottenham ha visto aumentare la concorrenza a causa dell’acquisto di Doherty ma Mourinho nella prima conferenza stampa stagionale si è sbilanciato:

Non voglio cedere Aurier. Non abbiamo fatto acquisti con l’intenzione di venderlo per avere più opzioni in squadra: lo scorso anno Serge ha dovuto giocare sempre. Partirà solo se lo chiederà.