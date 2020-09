Muriel: “Il Milan ha chiuso la stagione con entusiasmo, competeranno per lo scudetto”

L’attaccante dell’Atalanta Louis Muriel, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ambizioni della sua squadra, rilanciando anche la sfida scudetto. Ecco le sue parole:

“Spero che sia una stagione come quella dell’anno scorso. Abbiamo perso qualche punto, che ci ha lasciato qualche rammarico, poiché ci avrebbe permesso di essere lì a lottare. Lavorando bene e vincendo più partite possibili, possiamo inseguire un sogno. Le altre squadre si stanno rinforzando molto, stanno arrivando giocatori importanti. L’Inter si è rafforzata e il Milan ha chiuso la scorsa stagione con entusiasmo, quindi avrà voglia di far bene. Ci sono poi altre tre o quattro squadre da non dimenticare come Roma, Lazio e Napoli. Sarà un campionato bello e per la Juventus non sarà facile quanto gli anni precedenti, in tanti lotteranno per lo scudetto e tra questi ci siamo anche noi”