Niente da fare. Il matrimonio tra il Milan e Aurier non s’ha da fare, almeno per il momento. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, i rossoneri che avevano un principio di accordo col giocatore, non hanno trovato l’intesa con il Totthenam.

La trattativa dunque sembra essersi stoppata, in quanto i rossoneri hanno deciso di stoppare i colloqui con gli Spurs. Non è da escludere un ultimo tentativo verso la fine del mercato, ma al momento la trattativa si è arenata.