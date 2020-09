Paquetà blocca il mercato del Milan. Si attendono offerte da Francia e Spagna

Il Milan ha deciso: Paquetà può partire. Al momento, però, non sono ancora arrivate offerte economicamente vantaggiose per club e giocatore.

Il brasiliano al Milan ha deluso le aspettative, non è riuscito a fare la differenza e per questo i rossoneri hanno deciso di metterlo sul mercato. La dirigenza non può permettersi una minusvalenza, quindi il prezzo del giocatore si aggira sui 22-23 milioni di euro, cifra che può essere raggiunta o con la cessione a titolo definitivo o con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Negli ultimi giorni alcune squadre, come Lione, Betis Siviglia e Valencia, hanno manifestato il proprio gradimento verso il giocatore ma di concreto ancora non c’è nulla.

Dopo i numerosi colpi messi a segno sin qui da Maldini e Massara, al Milan serve vendere, le prossime mosse dipendono infatti dalle cessioni: quella di Krunic e, appunto, quella di Paquetà.