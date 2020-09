Paquetà, Depay e il Barcellona: effetto domino per sbloccare gli ultimi colpi del Milan

Paquetà inizia ad essere un problema per il Milan. Il fantasista brasiliano ormai è alle strette con i rossoneri ma al momento non ci sono offerte di mercato concrete che possano soddisfare la dirigenza di Via Aldo Rossi. I piani del diavolo sul mercato, al momento, sono bloccati da questa grana. Ma secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, in aiuto del Milan potrebbe arrivare il Barcellona.

I catalani infatti avrebbero offerto 30 milioni di euro al Lione per Memphis Depay. Questa operazione può sbloccare un effetto domino favorevole al Milan. Al club francese interessa Paquetà: i discorsi sono già stati avviati durante gli incontri che hanno portato Kalulu e Tatarusanu in rossonero.

I rossoneri chiedono 23 milioni di euro per evitare minusvalenze in bilancio. Cifra che il Lione potrebbe sborsare solo in caso di cessione di Depay al Barcellona. Questo scenario sbloccherebbe finalmente le ultime strategie del mercato milanista, in cerca ancora di un difensore centrale e poi magari di un colpo ad effetto proveniente da Firenze…