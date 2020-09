Paquetá: "Il Milan mi ha fatto crescere. Quello che non ha funzionato lì..."

Lucas Paquetá, neo arrivato in casa Lione, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa commentando anche quella che è stata la sua avventura in rossonero fin qui. Ecco le sue parole:

“Il viaggio è andato bene, così come le visite mediche. Sono pronto a mettermi a disposizione dell’allenatore e a dare tutto per questa squadra. Il Lione è una società molto conosciuta in Brasile perché diversi brasiliani ci hanno giocato. I miei occhi brillavano quando lo vedevo giocare in Champions League. Sono un giocatore che da tutto. Voglio integrarmi e crescere rapidamente in questo nuovo ambiente. Voglio lavorare al massimo per questa maglia. Sarò a disposizione dell’allenatore già per la partita contro il Marsiglia. Il Milan mi è servito per crescere. Quello che non ha funzionato lì, lo prendo come qualcosa di costruttivo per fare meglio qui al Lione. Ho seguito il Lione durante l’ultima edizione della Champions League, sono rimasto impressionato quando ha battuto e poi eliminato la Juventus. Quando Juninho mi ha contattato, ho pensato che potesse essere una buona soluzione quella giocare al Lione. Adoro questo progetto e spero di continuare a crescere”