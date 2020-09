Paquetà sblocca Bakayoko, difficile Milenkovic

Dopo aver passato il secondo turno preliminare, il Milan può concentrarsi nuovamente sul mercato. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, infatti, i rossoneri sono vicini a salutare Lucas Paquetà. Il brasiliano, non convocato anche contro il Bodo/Glimt, sembra ormai in orbita Lione. Questo scenario sbloccherebbe la trattativa per Bakayoko, sulla quale i rossoneri tornerebbero forti sul giocatore, cercando di convincere definitivamente il Chelsea.

Questione centrale. Il sogno è sempre Milenkovic, ma ogni giorno che passa diventa sempre più difficile. La Fiorentina non sembra proprio intenzionata ad abbassare le pretese e la pista comincia a raffreddarsi. Se la situazione per il difensore serbo non dovesse cambiare, i rossoneri andrebbero su Nastasic, con lo Schalke che sarebbe disposto alla cessione anche in prestito.