Pardo: “Il Milan ha fatto un mercato da sogno, avevo fiducia in Maldini”

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di ‘Tutticonvocati‘ su Radio 24, ha parlato del mercato del Milan e del periodo che stanno attraversando i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Già così è un mercato da sogno e sorprendente, anche alla luce della dimensione economica degli investimenti del Milan nel periodo recente. Ho la sensazione che qualcosa sia cambiato. In termini di strategia e budget. La crisi forse è stata considerata un’opportunità per accorciare. A parole è facile, ma bisogna farlo e mettere in campo risorse. Penso che la strategia sia stata molto precisa. Il resto lo sta facendo la lucidità. Sorprende poco, di Maldini mi fidavo già. Adesso porta anche strumenti e penso che un paio di cose stiano andando proprio bene, al di là del caso Donnarumma”.