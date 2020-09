Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara per rinforzare la difesa del Milan, c’è da tempo il nome di Nikola Milenkovic. Per il difensore serbo, le richieste della Fiorentina sono molto alte, troppo per le casse rossonere.

Intanto, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, domani il West Ham presenterà un’offerta da 32 milioni di euro per portare il classe ’97 in Premier League.