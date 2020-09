Pellegatti: “La dirigenza vuole Fofana”

Il Milan sta sondando diverse chance per il ruolo di difensore centrale. Il reparto è da completare: i titolari, Romagnoli e Kjaer, non sono sufficientemente coperti in caso di infortuni o squalifiche. Gabbia è infatti un’ottima prospettiva ma ancora inesperto, e Duarte non ha finora soddisfatto le aspettative.

Ecco quanto riportato sul suo canale Youtube da Carlo Pellegatti, storico giornalista rossonero, al riguardo:

“L’ideale per la dirigenza sarebbe Fofana del Saint-Etienne, che però non vuole venderlo e avrebbe anche rifiutato un’offerta da 30-35 mln dal Leicester, ritenendolo centrale nel progetto. Il giocatore tuttavia vorrebbe lasciare la squadra, in favore di Inghilterra o Italia”.

Riguardo al fronte viola, Milenkovic sarebbe ancora lontano: “La Fiorentina non vuole cederlo e chiede offerte di soli soldi (senza contropartite, ndr). Lo stesso vale per Chiesa: Pradè ha esplicitato che la dirigenza valuta il proprio giovane talento dai 60-70 milioni di euro in su”. La cifra è lontana dai pensieri rossoneri, in quanto la differenza tra domanda e offerta è ancora troppo alta. Eventuali sviluppi sarebbero possibili se si concretizzeranno la cessione di Paquetà intorno ai 22 milioni, e la qualificazione ai gironi di Europa League, con conseguente ingresso nelle casse di Casa Milan di 15 milioni.