Pioli a Sky: “Abbiamo giocato una parita molto positiva. Nastasic? Al Milan servono giocatori di qualità”

Stefano Pioli nel post partita di Milan-Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Su cosa stupisce di questa squadra.

“Quando una squadra sta bene mentalmente poi le gambe vanno di conseguenza, questa è una squadra che si riconosce in campo, che sta stare bene in campo e che lo tiene con personalità. Era una partita non facile contro un avversario molto intenso e aggressivo. Siamo stati bene in partita e fino al 2-0 abbiamo giocato una partita molto positiva creando occasioni e subendo poco. Ci sono sensazioni positive, poi in tante dobbiamo ancora migliorare ma ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene”.

Sugli effetti di Pioli su questo Ibra.

“Credo che quando funziona la squadra poi i singoli vengono esaltati. Abbiamo ottime individualità che vengono esaltate dai meccanismi che funzionano, la squadra ha fiducia, gioca con positività, sa sacrificarsi. Le qualità tecniche ci sono e sono felice di poterle sfruttare al momento”.

Sulle responsabilità date dai buoni risultati.

“Dobbiamo essere ambiziosi, lavorare, crescere e provare a migliorare il campionato dell’anno scorso concluso con una posizione che non può spettare a questo club, si lavora per tornare in Europa partendo da Giovedì che ci spetta una partita difficile”.

Sull’essere la squadra che ha allenato più tecnica.

“Ha grandi giocatori, la Lazio del mio primo anno avesse tanta qualità e chiudemmo al terzo posto. Questa è una squadra molto giovane, abbiamo molti margini di miglioramento soprattutto nella gestione della partita”.

Su Nastasic.

“Abbiamo tre difensori fuori per infortunio quindi siamo un po’ tirati nel reparto difensivo. Indipendentemente dall’età dei giocatori al Milan servono giocatori di qualità. La proprietà ha dimostrato di voler dare continuità a questo percorso ed ora noi dobbiamo concentrarci sul campo. La società è disposta a migliorare la rosa”.