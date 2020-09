Pobega, il Milan apre al prestito in Serie A

Tommaso Pobega sembra pronto per la serie A. Il centrocampista rossonero, con esperienza in prestito in serie C e serie B, è seguito da diverse squadre della zona salvezza nella massima serie. Tra queste figurano l’Hellas Verona, il Genoa, il Crotone e lo Spezia.

Secondo Daniele Longo, tramite il suo profilo twitter, la squadra in pole per aggiudicarsi le prestazione del classe ’99 è quella ligure. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore.

Anche Gianluca di Marzio vede nello Spezia la papabile destinazione del ragazzo, per cui sarebbe la prima esperienza a questi livelli, dopo le stagioni con Ternana e Pordenone.

Il Milan confida che questa stagione in A possa farlo maturare calcisticamente, nella speranza un giorno di poter avere in squadra un centrocampista esperto e utile al progetto.