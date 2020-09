Probabili formazioni, Crotone – Milan: Rebic sostituisce Ibra. Possibili esordi per Tonali e Brahim Diaz

Per la prima trasferta stagionale di campionato, Stefano Pioli, come riferisce Sky Sport è intenzionato a schierare una formazione con qualche cambio rispetto al match di Europa League di giovedì sera. Domani, all’ Ezio Scida di Crotone si dovrebbe rivedere Rebic punta centrale al posto di Zlatan Ibrahimovic. Stessa linea dei quattro in difesa davanti a Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo accanto a Kessie potrebbe debuttare dal primo minuto Sandro Tonali. Nei tre dietro Rebic, oltre alle conferme di Saelemaekers e Calhanoglu, chance dall’ inizio anche per l’ ex Real, Brahim Diaz.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Cigarini, Vulic, Messias, Molina; Simy, Dragus. Allenatore: Stroppa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Brahim, Calhanoglu, Saelemaekers: Rebic. Allenatore: Pioli.