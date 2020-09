Probabili formazioni, Milan-Bodo/Glimt: scelte obbligate per Pioli, Saelemaekers davanti

Archiavata la prima di campionato contro il Bologna, è già tempo di tornare in campo per il Milan di Pioli. I rossoneri sono chiamati al secondo dentro o fuori in Europa League, dopo il convincente 2-0 a Dublino contro lo Shamrock Rovers. Per la partita di domani sera, le scelte sono quasi obbligate.

In porta nessun dubbio: c’è Gigio Donnarumma. Davanti al portierone rossonero, ci sarà l’ormai collaudata linea a 4 formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Anche in mediana, non c’è spazio per i cambiamenti: giocherà il duo Kessie-Bennacer. L’unico cambio rispetto alla partita col Bologna ci sarà sulla trequarti, dove Saelemaekers prenderà il posto dello squalificato Rebic, insieme a Calhanoglu e Castillejo. Unica punta Zlatan Ibrahimovic, autore di 3 gol in 2 partite.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen