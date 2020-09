Domani ci sarà il debutto ufficiale del Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel preliminare contro lo Shamrock Rovers i rossoneri scenderanno in campo nel seguente modo: Donnarumma tra i pali, in difesa Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez a formare una linea a quattro. In mediana confermati Bennacer e Kessiè, che supporteranno la trequarti formata da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers. Per concludere Ibrahimovic guiderà l’attacco.