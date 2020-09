Probabili formazioni, Shamrock Rovers-Milan: Pioli ha pronto il primo 11 dell’anno

Finalmente ci siamo. Poco meno di 24 ore e la stagione 2020/21 del Milan avrà ufficialmente inizio, con una sfida tutt’altro che semplice. Si gioca contro lo Shamrock Rovers a Dublino, in un dentro o fuori per passare al secondo turno preliminare di Europa League. Tra assenze e certezze, Stefano Pioli ha praticamente pronto l’11 che sfiderà la squadra irlandese.

In porta giocherà Gigio Donnarumma, che avrà davanti a sé una difesa a 4 composta da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. In mediana, nonostante Tonali sia stato convocato, spazio alle certezze: Kessie e Bennacer, il muro della passata stagione. Situazione più complicata sulla trequarti, dove mancheranno sia Rebic che Leao. Con Castillejo e Calhanoglu – salvo clamorose sorprese – ci sarà Saelemaekers. Davanti, e qui non ci sono dubbi, Zlatan Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI

Shamrock Rovers (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne. All. Bradley

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.