Rebić a Milan TV: “La mia storia in rossonero continua, sono molto felice”

In seguito al riscatto dall’Eintracht Francoforte di Ante Rebić, il croato ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni?

Quanto sei felice della firma con il Milan?

Sono molto felice perché ho firmato con il Milan, ho dimostrato di avere le qualità per giocare qua e sono contento.

Cosa devono aspettarsi i tifosi rossoneri?

Anche l’anno scorso quando sono arrivato ho detto che non sono un bomber e aiuto la squadra in altri modi, ho fatto 12 gol e spero di farne di più quest’anno.

Perché hai scelto il numero 12?

Non c’è un motivo specifico, anche l’anno scorso volevo prendere il 12 o il 4 ma erano occupati, adesso è libero e l’ho preso.

Continuerà anche il tuo rapporto con Ibra: che ne pensi?

Zlatan è un grande giocatore, aiuta tutta la squadra e ha un grande impatto ed è un piacere giocare con lui. Io faccio sempre il mio lavoro, che adesso sto facendo bene e spero di farlo ancora meglio in futuro.

Ti senti un leader dello spogliatoio?

Abbiamo un leader sulla panchina, che è il mister, e uno in campo che è Zlatan, quindi per adesso non serve.

Che ne pensi della fiducia di Mister Pioli?

È stata molto importante, ho lavorato sempre bene, il mister ha visto che meritavo un’occasione e quando è arrivata ho fatto bene

Si riparte dal Bologna…

Voglio partire con 3 punti, l’importante è che vinca la squadra, se faccio gol bene ma l’importante sono i 3 punti.

Quanta voglia c’è di ripartire?

Abbiamo avuto tre settimane di riposo ma ci siamo sempre allenati, abbiamo iniziato ad allenarci tre settimane fa e siamo pronti per il campionato. Vogliamo continuare dove abbiamo finito l’anno scorso.

Quali obiettivi ti sei posto?

Non ho obiettivi personali se non dare il massimo e giocare più e il meglio possibile, come squadra vogliamo fare meglio dell’anno scorso e vincere.

Hai un messaggio per i tifosi del Milan?

Sono molto felice di continuare la mia storia col Milan e spero di vedervi presto a San Siro.