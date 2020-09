Rebus Fofana: non convocato, Milan e Leicester alla porta

La ricerca del difensore centrale del Milan continua: se ad oggi su Milenkovic non ci sono particolari novità, per quanto riguarda uno dei nomi più interessanti accostati alla retroguardia rossonera, Wesley Fofana, qualcosa pare muoversi. Secondo quanto riporta Telefoot, il centrale francese non è stato convocato per la sfida del Saint Etienne contro il Nantes, sollevando qualche dubbio sulla sua permanenza in Francia.

Tuttavia, secondo quanto raccolto dall’Equipe, Fofana avrebbe un problema al ginocchio a causa del quale è stato costretto a dare forfait. Inoltre, il Leicester avrebbe presentato un’offerta da 29 milioni di euro al Saint Etienne facendo titubare la resistenza transalpina.