Pepe Reina, ex portiere del Milan ora alla Lazio, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni su Gianluigi Donnarumma:

“Potrò aiutare Strakosha? L’ho già fatto a Milano e credo che Donnarumma sia cresciuto molto. Ovviamente il merito, per la maggior parte, è suo. Qui non sarà diverso: farò il mio meglio per spingere Thomas e farmi trovare pronto”.