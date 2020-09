Tra i giocatori sulla lista dei desideri di Pioli per rafforzare la rosa e in particolare il reparto difensivo, figura il nome di Nikola Milenkovic. Il futuro del difensore serbo resta incerto, considerando il contratto in scadenza nel 2022 e l’ intenzione di non rinnovare con la Fiorentina.

Secondo Repubblica, l’agente Fali Ramadani sta considerando varie possibilità e il Milan è una di queste.