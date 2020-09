Rinnovo Donnarumma: la cifra potrebbe toccare i 10 milioni di euro

Donnarumma e il Milan atto secondo. Il portiere rossonero, che in questa stagione ha raggiunto e superato le 200 presenze con la maglia del diavolo, andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, la questione legata al rinnovo del giocatore verrà affrontata al termine della sessione di mercato. Il portiere classe ’99 ha più volte espresso la sua volontà in primis di restare al Milan. Anche nell’eventuale ipotesi di un addio comunque, Donnarumma non vorrebbe andare via “a zero” per segno di gratitudine nei confronti del club che lo ha lanciato.

Il nodo principale riguarda però le cifre. I rossoneri vorrebbero mantenere la stessa formula, aggiungendo dei bonus che porterebbero la cifra totale a 7 milioni di euro. D’altra parte però, c’è pur sempre Mino Raiola. L’idea del procuratore di ‘Gigio’ sarebbe quella di strappare un accordo decisamente più redditizio, che arrivi a toccare i 10 milioni di euro. Con Ibrahimovic, il gioco al rialzo dell’agente italo-olandese portò i suoi frutti: vedremo invece che cosa accadrà con Gianluigi Donnarumma.