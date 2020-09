Rio Ave-Milan, probabili formazioni: torna Bennacer, Colombo in vantaggio su Leao

Domani il Milan affronterà il Rio Ave nei playoff di Europa League, ultimo ostacolo per la qualificazione alla fase a gironi. Partita fondamentale per il Diavolo che, oltre a giocarsi il passaggio del turno, si gioca anche un bel tesoretto che gli stessi gironi di EL potrebbero garantirgli; entrata fondamentale per poter assestare gli ultimi colpi di mercato.

Stando agli allenamenti della mattinata la formazione che scenderà in campo domani in portogallo dovrebbe essere la stessa dello scorso turno preliminare. In porta inamovibile Gigio Donnarumma; difesa con l’ormai collaudata linea a 4 e formata dai soliti Calabria, Kjaer, Gabbia ed Hernandez. In mediana torna Bennacer al fianco di Kessiè, permettendo a Tonali, ancora lontano dal top della forma, di rifiatare in panchina. Dietro la punta i rossoneri, orfani di Rebic, giocheranno con Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, con Brahim Dìaz a disposizione da subentrato. In attacco, con Ibrahimović ancora in quarantena, conferma per Colombo, che appare in vantaggio su Leao.

Probabili formazioni:

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers ; Colombo