Rizzoli: “La rete di Ibra contro la Fiorentina? D’ora in poi gol così saranno validi”

Dopo le numerose polemiche, l’IFAB ha modificato la regola secondo cui qualsiasi tocco di mano che precedesse un gol o che portasse a un gol avrebbe annullato la rete. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, specificando che la rete sarà annullata solo nel momento in cui il tocco di mano avverrà nell’immediatezza.

A confermarlo è lo stesso Nicola Rizzoli: “Non vedremo più gol annullati come quello di Ibra a Firenze. Conta l’immediatezza: un esempio? Veretout in Roma-Samp verrebbe ancora annullato, non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no”.