Il capitano rossonero Alessio Romagnoli è ancora ai box a causa della lesione del polpaccio subita a fine stagione nella gara contro il Sassuolo, vinta per 2-1 dal diavolo. Secondo il Corriere dello Sport, è impossibile il suo rientro per le due gare imminenti contro lo Shamrock Rovers e il Bologna. Tuttavia il numero 13 proverà a rientrare per la seconda partita di campionato: la trasferta calabrese contro il Crotone.