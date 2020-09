Antonio Rüdiger al Milan? Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha parlato del possibile arrivo in rossonero del difensore del Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni: “In questo momento in Italia non va bene a nessuno perché guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. Però, il fattore tempo è un boomerang perché o hai la forza economica di tenerlo o rischi di svenderlo. Il ‘giochino’ di questa settimana di mercato è come il poker, bisogna capire chi molla per primo“.