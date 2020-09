Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione San Siro. Ecco un estratto della sua intervista all’ANSA:

“Il problema è che noi stiamo ancora aspettando il progetto rivisto di Milan e Inter e non ne vorrei parlare più finché non lo abbiamo. Perché dal progetto capiremo quanto percorso hanno fatto ancora per venire non dalla nostra parte ma dalle nostre indicazioni“.