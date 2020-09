San Siro, nuovo stadio a rischio. Il ministero pensa al vincolo storico del Meazza

San Siro ha un grande valore simbolico ed è per questo che i Comitati tecnico scientifici hanno valutato la possibilità di avviare un iter per la richiesta di un vincolo storico relazionale per lo stadio.

Il Corriere della Sera parla della novità sulla vicenda dello stadio Giuseppe Meazza. L’associazione Gruppo verde San Siro porta a casa un successo ma solo in parte, scrive il quotidiano.

La bocciatura riguarda il rigetto, prima della Sovrintendenza e poi del Comitato, del vincolo monumentale sul Meazza.

La vittoria riguarda, invece, la richiesta di mettere un vincolo storico relazionale sullo stadio che tuteli le cose mobili o immobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con storia e cultura.

San Siro rientra tra queste e se l’iter dovesse partire, qualsiasi progetto e autorizzazione dovrebbe passare dalla Sovrintendenza. Questo rischierebbe di creare problemi nell’ottica realizzazione del nuovo stadio.