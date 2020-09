Serie A femminile, Milan – Juventus a San Siro. Ganz: “Per me sarà un momento speciale”

Milan- Juventus, big match della quarta giornata del campionato di serie A femminile, si giocherà a San Siro e sarà la prima volta assoluta al Meazza per il calcio femminile. Ad ufficializzarlo è stata la FIGC, con un comunicato ufficiale apparso sul loro sito. Attualmente, tra l’altro, Milan e Juventus, guidano la classifica a punteggio pieno, perciò vi saranno in palio anche punti pesanti. Maurizio Ganz, allenatore della squadra rossonera, ai microfoni del canale telematico rossonero, a riguardo ha detto:

“Per me sarà un momento speciale. Non so esattamente cosa proverò nel momento in cui metterò piede a San Siro. Sarà, probabilmente, una sensazione strana essere lì. L’ultima volta che ho calcato il campo ero un calciatore, con gli scarpini ai piedi, ora, per la prima volta, farò il mio ingresso da allenatore, sarà bellissimo, una serata storica. Sono, inoltre, molto felice per le mie calciatrici. Penso che per loro sia motivo di grande orgoglio giocare in quello stadio. Sanno bene cosa significhi per ogni rossonero e penso che sia stato giusto, dopo tanto sacrificio, lavoro e passione, aver permesso loro di poter scendere sul terreno di San Siro per questa occasione. Devo ringraziare la società che ha trasformato questo sogno in realtà”.