In attesa del risultato della gara di stasera, il Milan conosce già il prossimo avversario in caso di passaggio del turno. Nel pomeriggio infatti, il Bodo&Glimt ha battuto per 3-1 i lituani dello Zalgiris ed ora attendono l’esito del match tra i ragazzi di Pioli e lo Shamrock Rovers. La squadra di Knutsen al momento è in testa al campionato norvegese dopo 17 partite e sarà un eventuale avversaria da non sottovalutare per i rossoneri.