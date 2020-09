Shamrock Rovers, parla Burke: “La pressione è tutta su di loro. Vittoria? Sarebbe impresa per tutta l’Irlanda”

Domani sera il Milan darà inizio alla propria stagione con il secondo turno di qualificazione di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

Graham Burke, attaccante irlandese dello Shamrock, ha rilasciato un’intervista per “Independent”, il quotidiano irlandese di Dublino, nel quale si è espresso sulla gara che domani sera lo attende al Tallaght Stadium di Dublino.

“Saranno i migliori calciatori che abbiano mai calcato il terreno del Tallaght Stadium. Credo che la pressione sia tutta sul Milan. Per noi è una partita da goderci, in cui cercare di battere una squadra importante come quella rossonera. Se chiedete a chiunque chi ha più pressione tra noi e loro, vi risponderanno che è il Milan. E il calcio è un divertimento, se hai addosso troppa pressione le cose si possono fare complicate”. Aggiunge poi un commento sull’eventuale vittoria: “Se dovessimo vincere sarà la sorpresa più grande della storia del calcio irlandese”

Quindi occhio Milan che Burke ti ha avvertito. Non c’è da aspettarsi una partita semplice e non bisogna farsi sopraffare dalla pressione, che, a detta dell’attaccante irlandese, sarà tutta da parte dei rossoneri.