Sky – Di Marzio: “Milan e Donnarumma non hanno ancora parlato di soldi, negatività infondata”

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato – L’originale, ha parlato della trattativa per il rinnovo di Donnarumma, svelando un importante retroscena:

“A noi non risulta che da parte di Donnarumma e Raiola ci siano state richieste di dieci milioni di euro: il lato economico non è stato ancora affrontato. Dopo Ibra, il Milan e Raiola non hanno mai parlato di Donnarumma e di termini economici, lo faranno probabilmente a fine mercato. Tutta questa negatività che si respira sul rinnovo di Donnarumma, ad oggi, non ha ragion d’essere“.