Sky – Krunic verso il Friburgo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, su Rade Krunic ci sarebbe un forte interesse da parte del Friburgo. La squadra tedesca avrebbe già effettuato la prima offerta: 6 milioni come parte fissa più 2 milioni di bonus. Il Milan non avrebbe ancora dato l’ok definitivo dato che il bosniaco potrebbe tornare utile anche nel match odierno di Europa League, non essendo ancora pronto Tonali. Le parti si risentiranno comunque nei prossimi giorni ma la sensazione è che l’ex Empoli presto non sarà più un giocatore rossonero.