Sky – Massara: “Setimana importante.Fiducia nella squadra. Hauge? Non c’è nulla. Abbiamo altre priorità”

Prima partita senza Ibra. Prima partita di Tonali e Diaz: “Hanno già dato il loro contributo. Siamo fiduciosi e convinti che la squadra è competitiva. Abbiamo partite ravvicinate e qui a Crotone è una partita molto difficile.”

Settimana decisiva: “Settimana importante. Concentriamoci oggi sul Crotone e poi penseremo al Rio Ave”

Fofana, Nastasic, Sono nomi giusti?: “Sono molti i nomi accostati al Milan. Questa settimana sarà calda. Se ci saranno opportunità, questa proprità non si tirerà indietro.Siamo convinti che abbiamo una squadra competitiva e un organico forte. Faremo mercato con un occhio al bilancio.”

A che punto è la trattativa per Hauge: “State correndo troppo. In questo momento non c’è nulla e non è il reparto in cui abbiamo necessità. In avanti siamo coperti.”

Ci proverete?: “Vediamo se ci saranno delle opportunità. Al momento abbiamo altre priorità”