Sky – Milan, come vice Donnarumma si pensa a Consigli

Il Milan è alla ricerca di un vice Donnarumma. Al momento, l’ipotesi più probabile è la conferma di Begovic, ma le alternative non mancano. Oltre ad Antonio Mirante, c’è anche il nome di Consigli del Sassuolo. A riportare la notizia è Emanuele Baiocchini di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Il Milan cerca anche un secondo portiere da affiancare ai fratelli Donnarumma. Nella testa di Pioli il secondo potrebbe essere un ritorno di Begovic ma l’ex Bournemouth ha un ingaggio importante da 2 milioni a stagione. Ecco, quindi, che se il Milan non riuscisse a convincerlo ad abbassarsi l’ingaggio guarderebbe ad altri profili. la dirigenza rossonera ha chiesto informazioni per Mirante, ricevendo un no dalla Roma, ma ha fatto un sondaggio anche per Consigli del Sassuolo. Gli ultimi giorni di mercato, anche in questo caso, potrebbero essere importanti“