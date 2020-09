Sky – Milan, obiettivo dal Sud America: si punta a Moisé Caicedo

Il Milan si sta rinforzando notevolmente durante questa sessione di calciomercato. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, Maldini e Massara hanno chiuso per il doppio colpo Tonali-Brahim Diaz. Ma non è finita qui. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la società di via Aldo Rossi starebbe guardando in Sud America per rinforzare ulteriormente il centrocampo.

Il nome nuovo è quello di Moisé Isaac Caicedo Corozo, talento classe 2001 in forza all’Indipendiente. Almeno inizialmente, andrebbe a rinforzare la Primavera allenata da Giunti, ma di lui se ne parla già molto bene in America Latina.