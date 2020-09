Sfumato Fofana, l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan è diventato Takehiro Tomiyasu del Bologna. Per il talento giapponese, stando a quanto riportato da Sky Sport 24, il club emiliano chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il Milan non sembra disposto ad arrivare a queste cifre, ma si potrebbe chiudere sui 20 milioni.