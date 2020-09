Sky – Milan, piace Tomiyasu del Bologna: “Non vorremmo cederlo, vedremo”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, al Milan interessa molto il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu. Giovane e di prospettiva, rappresenterebbe un rinforzo in linea con la filosofia imposta dalla società.

Poco prima della sfida contro il Parma, il ds del Bologna Riccardo Bigon ha commentato la notizia: “Tomiyasu che piace al Milan? Non vorremmo cederlo, è chiaro che se arrivassero offerte clamorose le terremo in considerazione ed eventualmente trovare i sostituti. Non è facile“.