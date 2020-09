Sky Sport – Fofana resta un obiettivo dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Wesley Fofana, giovane difensore classe 2000 in forza al Saint-Etienne, rimane un obiettivo di mercato concreto della dirigenza milanista.

Il Milan lo segue attentamente già da tempo e lavora per portarlo agli ordini di mister Pioli per completare la difesa, reparto che necessita di essere rinforzato. I francesi lo valutano 25 milioni di euro e il tesoretto per arrivare al centrale franco-ivoriano potrebbe scaturire dalla cessione di Paquetà al Lione.

Sul giocatore del Saint-Etienne ha messo gli occhi anche il Leicester. Per non farsi trovare impreparati alla concorrenza inglese, i rossoneri hanno già individuato in Matija Nastasic, difensore serbo ex-Fiorentina, una validissima alternativa.