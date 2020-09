Sky Sport – Milan, frenata Bakayoko. Ore di riflessione

Non arrivano belle notizie sul fronte Bakayoko. L’ operazione che, dopo quella di Tonali, sembrava la più prossima alla chiusura, nelle ultime ore ha subito un brusco stop. Peppe Di Stefano su Sky Sport ha parlato di un Milan in fase di riflessione. Alla base del rallentamento della trattativa che dovrebbe portare Tiemoué Bakayoko a vestire per la seconda volta la maglia rossonera, ci sarebbero le alte pretese d’ ingaggio da parte del giocatore e da parte del Chelsea sulla cifra del riscatto. Nonostante si sia trovato un accordo sulla modalità di acquisto, prestito con diritto, il Milan continua a considerare elevate le pretese della società londinese per un calciatore che il prossimo giugno si ritroverà con un solo anno di contratto. Sempre secondo il giornalista di Sky Sport, l’ altra motivazione è di carattere sportivo. Prima di intervenire frettolosamente sul mercato, bisogna aspettare la possibile qualificazione ai gironi di Europa League. Questo scenario cambierebbe le esigenze di rosa della squadra di Pioli.