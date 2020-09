Sky Sport – Tonali prenderà la 8 per il suo idolo Gennaro Gattuso

Come riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport, Sandro Tonali ha scelto quello che sarà il suo numero di maglia in rossonero.

Il centrocampista classe 2000 dunque prenderà la 8, vista l’ammirazione per Gennaro Gattuso, suo idolo fin da bambino che l’ha portata dalla stagione 99/00 alla stagione 11/12.

Negli anni precedenti ad avere sulle spalle la maglia numero 8 prima di ringhio sono stati Suso, Saponara e Nocerino, mentre nella storia alcuni nomi importanti come Frank Rijkaard, Marcel Desailly e Roberto Donadoni.