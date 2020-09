Sky – Tonali e Tatarusanu per il momento fuori dalla lista UEFA

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato del primo impegno europeo del Milan che si giocherà in Irlanda il prossimo 17 settembre e del mancato inserimento dei nuovi arrivati Tonali e Tatarusanu nella lista UEFA. Ecco le sue parole:

“Con lo Shamrock Rovers sarà una partita in gara unica e in caso di vittoria i rossoneri saranno poi impegnati in una partita casalinga. Nella lista UEFA non sono presenti né Tatarusanu né Tonali, 24 ore prima della partita contro gli irlandesi però i loro nomi saranno inseriti nell’elenco.”