Il Monza vuole salire presto in Serie A. La squadra di Silvio Berlusconi ha ambizioni altissime e nella notte ha chiuso un nuovo trasferimento. Clamoroso il colpo di mercato: Kevin Prince Boateng, infatti, giocherà per la squadra lombarda. Dopo le esperienze alla Fiorentina e al Besiktas, dunque, Boateng riparte dalla Serie B, con l’obiettivo di ritornare subito in Serie A.