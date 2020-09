SM – Conferenza di presentazione di Tatarusanu

Qual è il ricordo più bello che hai del campionato italiano?

Si punta su ogni dettaglio. Non è facile perché vengo dal campionato francese che è molto diverso da questo. Farò di tutto per adattarmi alle esigenze dell’allenatore.

Finiresti la carriera al Milan? Pensi che Donnarumma possa imparare qualcosa da te?

Perché no? Io voglio portare esperienza ed equilibrio. Donnarumma è un portiere già esperto, il portiere è un mestiere in cui si impara e si ruba.

Cosa vi siete detti con Pioli?

Ho lavorato poco con Pioli. Mi ha detto solo come vuole che i portieri debbano aiutare la squadra secondo la sua idea di gioco.

Cosa hai provato alla chiamata del Milan e cosa ne pensi di Donnarumma?

Sono stato felice della chiamata del Milan. Un club storico ed è un piacere essere venuto qui. Solo a Lione ho fatto il secondo, non è facile perché ti alleni ogni giorno al massimo sapendo che non sarai in campo la domenica. Ma quando ci sarà occasione spero di fare bene. Gigio è un portiere alto che spinge bene, è difficile fargli gol nei rigori perché è difficile mantenere la lucidità

Ti mancano i tifosi allo stadio?

Non è facile giocare una partita di Champions o campionato senza tifosi. Spero che in Italia possano riaprire gli stadi perché noi giochiamo anche per loro

L’Italia è stata nel tuo destino: è spesso presente nella tua carriera…

Si con l’Italia ho esordito in nazionale rumena. Tanti rumeni hanno giocato qui e hanno fatto bene. Per me la nazionale è importante, ho giocato tante partite e voglio farne altre. Devo fare del mio meglio ed essere pronto quando il mister mi mette in campo.

Senti fiducia nei tuoi confronti?

Certo, la società vuole fare qualcosa di importante, lo vediamo anche in questo mercato e io sono fiducioso.

