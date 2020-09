SM [LIVE]-Milan-Pink Bari (2-0): Giacinti sbaglia il rigore

54′ MYLLYOIA PARA IL RIGORE! Il portiere del Pink Bari intuisce la conclusione di Giacinti e blocca il pallone.

53′ RIGORE PER IL MILAN! Azione perfetta di Giacinti che viene stesa in area da Lea. Giallo per la calciatrice ospite.

49′ GOL ANNULLATO A BERGAMASCHI! Punizione perfetta di Fusetti che colpisce il terzo palo rossonero: sulla ribattuta si crea una serie di batti e ribatti finalizzato proprio dal terzino rossonero, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

45′- RIPARTE LA GARA! Due cambi per il Pink Bari: dentro Sule e Carravetta, fuori Strisciuglio e Ceci.

45+1′- FINE PRIMO TEMPO! Milan che conduce per 2-0 grazie alle reti del tandem Giacinti-Dowie.

43′- TRAVERSA DI MAURI! Conclusione magistrale della centrocampista rossonera indirizzata all’incrocio, ma ancora una volta la palla sbatte sul legno superiore!

33′- ALTRA OCCASIONE PER GIACINTI! Azione fotocopia del palo, questa volta perde palla Ceci; Altra involata dell’attaccante che però questa volta non trova la porta.

23′- RADDOPPIO DEL MILAN!! Natasha Dowie, servita da Grimshaw, trova un diagonale perfetto dal limite dell’area che si insacca all’angolino sul secondo palo.

19′- Conclusione dal limite dell’area di Giacinti che termina abbondantemente sopra la traversa.

15′- PALO DI GIANCINTI! Soro si fa soffiare palla dal capitano rossonero che si invola a tu per tu col portiere: conclusione radente sul secondo che trova l’opposizione del legno. Sfortunata la punta milanista.

12′- Milan che insiste e pressa alto dopo il vantaggio. Bari in difficoltà.

4′- MILAN IN VANTAGGIO!! Cross dalla destra, Grimshaw stacca di testa indirizzando la palla sul secondo palo che viene deviata in rete da Giacinti! Rossonere subito in vantaggio.

1′- SI COMINCIA! Pink Bari che dà il via al match con il primo possesso palla.

Le squadre entrano in campo. Milan con la tradizionale divisa rossonera, bari con la divisa da trasferta a scacchi grigiorossa.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Mauri; Grimshaw; Dowie, Giacinti. All. Ganz.

BARI (4-5-1): Myllyoja; Capitanelli, Marrone,Lea, Strisciuglio, Ketis, Helmvall, Silvioni, Ceci, Soro, Novellino. All. Mitola.

Amici di Spaziomilan.it buon pomeriggio da Riccardo Lionetto! Tra pochi minuti le ragazze di Maurizio Ganz sfiderà la Pink Bari, match valido per la terza giornata di Serie A femminile.