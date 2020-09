SM LIVE – Sorteggio calendario Serie A 2020/21. I criteri di compilazione

Amiche e amici di Spaziomilan.it buongiorno. Tra qualche minuto si alzerà il sipario sulla nuova Serie A. Il nuovo calendario del campionato 2020/21 e soprattutto tutte le partite del nostro Milan. Restate con noi!

Ecco i criteri di compilazione del calendario di Serie A 2020/21: 1) Nessuna squadra potrà giocare più di una volta per ogni gironi due gare consecutive in casa o fuori.

2) Prevista l’alternanza totale di incontri in casa e trasferta per le squadre della stessa città, quindi Genoa/Sampdoria, Inter/Milan, Juventus/Torino e Lazio/Roma, con l’eccezione dell’ultimo turno di campionato per le due romane che dovranno disputare la 19a giornata d’andata entrambe in casa, e quella di ritorno in trasferta perché in quell’impianto si giocherà la gara inaugurale dell’Europeo.

3) I derby di Genova, Milano, Roma e Torino non possono disputarsi alla prima e all’ultima giornata e nemmeno nei turni infrasettimanali. Tutte le società possono incontrarsi alla prima o all’ultima giornata.

4) Le sette squadre di Serie A che disputano le coppe europee non potranno affrontarsi nei turni che seguono l’Europa League e la Champions League.