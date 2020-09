Sportmediaset – Ibrahimovic e Donnarumma, i due leader rossoneri

Nel telegiornale odierno, Sportmediaset ha celebrato le leadership di Donnarumma e Ibrahimovic. I due, agli antipodi in campo e anagraficamente, stanno infatti trascinando il Milan. Donnarumma vuole e deve essere il leader del futuro, contratto permettendo. L’accordo con i rossoneri, infatti, scade nel 2021 ma fino al 5 ottobre non si parlerà del rinnovo, volendo, entrambe le parti, dare la priorità al mercato. Il presupposto delle trattative, non facili, partirà comunque dal legame del portiere con i colori rossoneri e dalla sua volontà di non liberarsi a costo zero. La leadership di Ibrahimovic, invece, si vede dalla percentuale di vittorie con lo svedese. I rossoneri, infatti, sono cambiati notevolmente con lui in campo, segno che la squadra di Pioli ha un pre-Ibra e un post-Ibra.