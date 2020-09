SportMediaset – Il Milan ci prova per Chiesa

Dopo Tonali, Paolo Maldini vorrebbe regalare un altro grande colpo ai tifosi del Milan: il nome è quello di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la dirigenza rossonera sarebbe a lavoro per portare alla corte di Stefano Pioli il profilo perfetto per il suo gioco, c’è però da battere la concorrenza di Inter e Juventus. La trattativa è molto complicata, nei mesi scorsi Commisso non sarebbe voluto scendere sotto la valutazione di 70 milioni di euro, adesso però sarebbe disposto ad ascoltare offerte più basse, vista anche la volontà del giocatore di lasciare Firenze. Il Milan avrebbe già avanzato la sua prima proposta: 20 milioni cash, altri 10 milioni di bonus più il cartellino di Lucas Paquetá. A spingere per lo sbarco in rossonero dell’esterno della Fiorentina sarebbe proprio Stefano Pioli, che conosce bene il giocatore avendolo già allenato in passato.